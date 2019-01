Sorriso Juventus: Allegri ora pensa al rinnovo entro marzo

Nonostante le sirene estere, Allegri sarebbe ora sempre più convinto di rinnovare il contratto con la Juventus in scadenza nel 2020.

I corteggiatori dall’estero non mancano per Massimiliano Allegri, ma il tecnico livornese è sempre più legato alla Juventus. Secondo “Tuttosport” in edicola, l’allenatore starebbe ora pensando al rinnovo dell’attuale accordo con il club torinese, in scadenza nel 2020. La decisione sul suo futuro sarà presa entro marzo, e il sodalizio Allegri-Juventus potrebbe consolidarsi ancora per diverse stagioni. In caso di permanenza in bianconero, l’ex allenatore del Milan potrebbe puntare al record di longevità sulla panchina della Juventus, appartenente a Giovanni Trapattoni.

