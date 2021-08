Sorteggi Conference League 2021-2022: Roma nel gruppo C con Zorya, Cska Sofia e Bodo-Glimt

Sorteggi Conference League 2021-2022 LIVE: inizia ufficialmente la fase a gironi della terza coppa europea. Il girone della Roma

Oggi a partire dalle 13.30, a Istanbul, andrà in scena i sorteggi della fase a gironi della Conference League 2021/22. La Roma di José Mourinho è in attesa di scoprire in quale girone finirà e chi dovrà affrontare per accedere alla fase finale della terza coppa europea per club.

Sorteggi Conference League 2021-2022 LIVE:

Gruppo A: Lask, Maccabi Tel Aviv, Alaksert, Helsinki

Gruppo B: Gent, Partizan, Flora Tallin, Anorthosis

Gruppo C: Roma, Zorya, Cska Sofia, Bodo-Glimt

Gruppo D: AZ Alkmaar, Cluj, Jablonec, Randers

Gruppo E: Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlin, Maccabi Haifa

Gruppo F: Copenaghen, Paok Salonicco, Slovan Bratislava, Lincoln

Gruppo G: Tottenham, Rennes, Vitesse, Mura

Gruppo H: Basilea, Qarabag, Qayrat, Omonoia

Le fasce di sorteggio:

Prima fascia:

Roma

Tottenham

Slavia Praga

Copenaghen

Basilea

Gent

AZ Alkmaar

LASK

Seconda fascia:

Rennes

Feyenoord

PAOK Salonicco

Qarabag

Maccabi Tel Aviv

Partizan

Cluj

Zorya

Terza fascia

Alashkert

Vitesse

Jablonec

CSKA Sofia

Union Berlino

Slovan Bratislava

Flora

Quarta fascia:

Bodo-Glimt

Anorthosis

Maccabi Haifa

HKJ

Lincoln

Kairat

Randers

Mura

Regole del sorteggio e della competizione:

Le 32 squadre vengono suddivise in quattro fasce da otto in base al ranking UEFA per coefficienti stabilito ad inizio stagione e sulla base dei principi stabiliti calla Commissione Competizioni Nazionali. Squadre provenienti dalla stessa federazione nazionale non possono affrontarsi; eventuali, ulteriori restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Le squadre vengono sorteggiate in otto gruppi da quattro, ciascuno contenente una squadra per ogni fascia.

Le vincitrici dei gironi accedono agli ottavi di finale. Le seconde classificate accedono agli spareggi per la fase ad eliminazione diretta dove sfideranno le terze classificate della fase a gironi di UEFA Europa League; le otto vincitrici completeranno il tabellone delle partecipanti agli ottavi di finale.

Le date della fase a gironi:

Prima giornata: 16 settembre

Seconda giornata: 30 settembre

Terza giornata: 21 ottobre

Quarta giornata: 4 novembre

Quinta giornata: 25 novembre

Sesta giornata: 9 dicembre

Dove seguire il sorteggio:

Il sorteggio della fase a gironi della Conference League 2021/2022 è in programma alle ore 13.30 di venerdì 27 agosto a Istanbul. L’evento sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport. Per seguirlo basterà sintonizzarsi su Sky Sport 24, su Sky Sport Football oppure su Eurosport 1. Al tempo stesso è disponibile anche il live streaming dei sorteggi su smartphone, tablet, pc e smart tv attraverso le app Sky Go e Now Tv.