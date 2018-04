Sorteggi Europa League, ecco le semifinali: che rimpianti per la Lazio!

Sorteggi Europa League: ecco i verdetti dell’urna di Nyon. Grandi rimpianti per la Lazio eliminata dal Salisburgo

Aumentano i rimpianti per la Lazio di Simone Inzaghi dopo il sorteggio per le semifinali di Europa League. I biancocelesti, forti del 4-2 dell’andata, stavano controllando la gara con il Salisburgo e stavano conducendo per 0-1. Il gol di Immobile però ha spento la luce e ha dato vita a una clamorosa rimonta degli austriaci che hanno vinto per 4-1, eliminando così la formazione italiana. Oggi sorteggi Europa League validi per le semifinali: ecco cosa ha detto l’urna di Nyon.

Aumentano i rimpianti per la Lazio dopo il sorteggio. Le semifinali vedranno lo scontro tra le due grandi favorite, ovvero Arsenal e Atletico Madrid. Il Salisburgo, che ha eliminato i biancocelesti, affronterà l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. Dunque, ancora un grande rimpianto per la formazione laziale che avrebbe potuto avere la strada spianata verso la finale di Europa League. Un vero e proprio rammarico per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi dopo l’ottimo cammino europeo. Le sfide di Europa League tra Arsenal e Atletico Madrid e Olympique Marsiglia-Salisburgo si disputeranno il 26 aprile (gare di andata) e 3 maggio (gare di ritorno). La finale invece si giocherà il 16 maggio a Lione.