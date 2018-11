Il 17 dicembre si svolgerà il sorteggio degli ottavi della Champions League 2018/2019. Ecco tutte le date e il regolamento

La quinta giornata della fase a giorni della Champions League 2018/2019 si è chiusa e molte sono già le squadre sicure di un posto agli ottavi di finale, ben 12 su 16 posti. Le altre, invece, dovranno provare a conquistare gli ultimi quattro posti nel corso dell’ultimo turno che si svolgerà martedì 11 e mercoledì 12 dicembre. In ballo ci sono ancora Napoli ed Inter, mentre Juventus e Roma hanno già staccato il pass per il prossimo turno.

Al termine dell’ultima giornata lunedì 17 dicembre alle ore 12:00 si terrà il sorteggio degli ottavi Champions League a Nyon, in Svizzera per definire il quadro degli ottavi di finale della competizione europea. Il sorteggio, trasmesso da Sky, prevede che le prime qualificate dei vari raggruppamenti vengano sorteggiate con le seconde, ma non potranno essere incrociate squadre della stessa nazionalità e club appartenenti allo stesso girone nella prima fase. Gli ottavi di finale si disputeranno in più fasi: l’andata tra il 12-13 e il 19-20 febbraio 2019, mentre il ritorno tra il 5-6 e il 12-13 marzo 2019. Inoltre non saranno più previste gare ad orari differenti, come successo durante la fase a gironi, ma tutte si svolgeranno alle 21:00. Infine le 16 sfide saranno trasmesse in esclusiva sui canali Sky ad eccezione di 4 che potranno essere trasmesse anche dalla Rai.

Le squadre già qualificate agli ottavi di finale della Champions League 2018/2019

• Atlético Madrid (Gruppo A)

• Borussia Dortmund (Gruppo A)

• Barcellona (Gruppo B, 1° posto)

• Porto (Gruppo D, 1° posto)

• Schalke 04 (Gruppo D)

• Bayern Monaco (Gruppo E)

• Ajax (Gruppo E)

• Manchester City (Gruppo F)

• Real Madrid (Gruppo G, 1° posto)

• Roma (Gruppo G)

• Juventus (Gruppo H)

• Manchester United (Gruppo H)

Sorteggio ottavi Champions 2018/2019: gli incroci delle italiane

Delle quattro società che hanno preso parte alla ChampionsLeague, ad una giornata dal termine della fase a gironi, solo Juventus e Roma sono sicure di un posto agli ottavi. I bianconeri dovranno vincere l’ultima gara per assicurarsi il primo posto del girone, mentre il club capitolino non ha possibilità di raggiungere la prima posizione del raggruppamento G. Inter e Napoli, rispettivamente nel gruppo B e C dovranno giocarsi tutto nell’ultima gara. I nerazzurri per passare il turno dovranno battere in casa il PSV Eindhoven e sperare che il Tottenham non vinca al Camp Nou contro il Barcellona. Il Napoli, invece, nell’ultima gara del girone sbarcherà ad Anfield per sfidare il Liverpool e sarebbe qualificato sia con una vittoria che con un pareggio, ma anche in caso di sconfitta con almeno una rete all’attivo.

Con le sorti dei gironi così aperte ancora dopo 5 giornate ipotizzare gli incroci delle italiane diventa molto difficile. Solo la Roma, sicura del secondo posto, ha già due possibili avversarie: Barcellona e Porto prime nei rispettivi gironi. I giallorossi non potranno sfidare il Real Madrid, già incontrato nel girone e le altre italiane qualificate come prime.