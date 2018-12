Under 21, qualificazioni a EURO 2021: per l’Italia sorteggio ok

Buon sorteggio per l’Italia Under 21 in vista della qualificazioni dell’Europeo di categoria che si terrà nel 2021: nel gruppo degli Azzurrini occhio soltanto alla solita Svezia…

Non è andata troppo male, ma considerati i precedenti della Nazionale maggiore, sarebbe forse opportuno fare un minimo di attenzione. L’Italia Under 21 esce però tutto sommato bene dai sorteggi di qualificazione agli Europei di categoria che si terranno nel 2021. Un soteggio a suo modo prematuro, se così possiamo dire, perché soltanto a fine stagione, nel 2019, si terrà la fase finale dei prossimi Europei Under 21 (a cui siamo qualificati di diritto), ospitati per la prima volta congiuntamente nella storia dall’Italia e da San Marino. Non ci sarà dunque tanto tempo per il commissario tecnico degli Azzurrini Gigi Di Biagio di pensare a ciò che sarà tra più di un paio di anni, quando l’attuale ciclo di giovani emergenti verrà prevedibilmente ricambiato da altre facce nuove in vista di ciò che sarà…

A Nyon l’Italia Under 21 era però testa di serie e – proprio per tale ragione – è finita in un girone abbastanza semplice. L’unica avversaria di livello degli Azzurrini sarà la Svezia, campione d’Europa di categoria tre anni fa e amarissimo ostacolo a livello di nazionali maggiori dell’Italia di Gian Piero Ventura oltre un anno fa sulla strada dei Mondiali. Per il resto invece, Islanda, Repubblica d’Irlanda, Armenia e Lussemburgo rappresentano a loro modo delle avversarie assolutamente abbordabili, per non dire semplici. Ecco dunque la composizione finale dei gironi:

Group 1

Italy

Sweden

Iceland

Republic of Ireland

Armenia

Luxembourg

Group 2

France

Slovakia

Switzerland

Georgia

Azerbaijan

Liechtenstein

Group 3

England

Austria

Turkey

Kosovo

Albania

Andorra

Group 4

Croatia

Czech Republic

Greece

Scotland

Lithuania

San Marino

Group 5

Serbia

Poland

Russia

Bulgaria

Latvia

Estonia

Group 6

Spain

Israel

Montenegro

FYR Macedonia

Kazakhstan

Faroe Islands

Group 7

Portugal

Netherlands

Norway

Belarus

Cyprus

Gibraltar

Group 8

Denmark

Romania

Ukraine

Finland

Northern Ireland

Malta

Group 9

Germany

Belgium

Wales

Bosnia and Herzegovina

Moldova