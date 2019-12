Tutto sul sorteggio dei sedicesimi di Europa League 2019/2020 e gli abbinamenti dell’urna

Conclusasi la fase a gironi giovedì 12 dicembre, l’Europa League proseguirà con la fase ad eliminazione diretta, che vedrà protagoniste 32 squadre. Sorteggio sedicesimi Europa League 2019: si parte con i sedicesimi di finale, i cui abbinamenti sono stati determinati attraverso il sorteggio.

Quando e dove si svolgerà il sorteggio?

Il sorteggio dei sedicesimi di finale dell’edizione 2019/2020 dell’Europa League si è svolto lunedì 16 dicembre 2019 presso la sede UEFA di Nyon, in Svizzera, a partire dalle ore 13.00.

Squadre partecipanti

Al sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League hanno partecipato 32 squadre: le 12 vincitrici dei 12 gironi e le 12 seconde classificate più le 8 squadre classificatesi al 3° posto negli 8 gironi di Champions League. Le 32 squadre partecipanti al sorteggio sono state suddivise in ‘teste di serie’ e ‘non teste di serie’.

Le 12 squadre vincitrici dei 12 gironi di Europa League e le 4 migliori terze degli 8 gironi di Champions League sono state designate come ‘teste di serie’, le 12 seconde classificate più le 4 peggiori terze provenienti dalla Champions League come ‘non teste di serie’.

TESTE DI SERIE

Ajax (OLA)*

Arsenal (ING)

Basilea (SVI)

Benfica (POR)*

Braga (POR)

Celtic (SCO)

Espanyol (SPA)

Gent (BEL)

Inter (ITA)*

Istanbul Basaksehir (TUR)

LASK Linz (AUT)

Malmö (SVE)

Manchester United (ING)

Porto (POR)

RB Salisburgo (AUT)*

Siviglia (SPA)

NON TESTE DI SERIE

APOEL (CIP)

AZ Alkmaar (OLA)

Bayer Leverkusen (GER)*

CFR Cluj (ROM)

Bruges (BEL)*

Copenhagen (DAN)

Eintracht Francoforte (GER)

Getafe (SPA)

Ludogorets (BUL)

Olympiacos (GRE)*

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

Shakhtar Donetsk (UCR)*

Sporting CP (POR)

Wolfsburg (GER)

Wolves (ING)

*Squadre provenienti dalla Champions League

Come funziona il sorteggio?

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League terrà conto di alcune regole preliminari:

Le teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa;

Nessuna squadra può affrontarne una già incontrata nella fase gironi o proveniente dalla stessa Federazione;

Vista la concomitanza degli incontri che vedono coinvolti Porto e Braga, una delle due partite di ritorno sarà giocata il mercoledì. Il Porto ha la priorità grazie al miglior piazzamento in campionato; pertanto, il Braga giocherà la partita di ritorno in casa mercoledì 26 febbraio 2020 alle ore 18:00 (CET), indipendentemente dalla squadra avversaria.

Sedicesimi di finale Europa League 2019/2020: le date

Le partite di andata dei sedicesimi di finale di Europa League si giocheranno giovedì 20 febbraio, mentre il ritorno è previsto per il 27 febbraio. Come nella fase a gironi, le gare saranno suddivise in due fasce orarie, alle 18:55 e alle 21:00. Il successivo sorteggio degli ottavi di finale è in programma per venerdì 28 febbraio 2020.

Gli abbinamenti

Questi gli abbinamenti dei sedicesimi di finale di Europa League decisi dall’urna di Nyon: