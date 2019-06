Il Pescara vorrebbe ancora Riccardo Sottil dalla Fiorentina: i viola potrebbero rinnovare il prestito per un altro anno

Dopo un grande impatto in questa stagione al Pescara, il club del Delfino vorrebbe nuovamente puntare su Riccardo Sottil della Fiorentina.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra biancazzurra starebbe provando a convincere i Viola, proprietari del cartellino. La Fiorentina potrebbe dunque lasciare il classe ’99 in prestito per un altro anno in Abruzzo.