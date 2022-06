Southgate: «Imbarazzante per noi giocare a porte chiuse»

Le parole di Southgate, il ct dell’Inghilterra commenta la decisione di giocare a porte chiuse contro gli Azzurri

Alla vigilia della sfida contro l’Italia, il CT dell’Inghilterra Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa. Ecco alcune delle sue dichiarazioni.

PARTITA A PORTE CHIUSE – «È imbarazzante non poter avere i tifosi, è un imbarazzo per l’Inghilterra come nazione. Un sacco di persone hanno causato problemi, ma sono certo non fossero tifosi. Ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo parlato dopo la finale e quando la punizione ci è stata comminata. Posso dire che i tifosi che hanno viaggiato con noi per la Germania si sono comportati molto bene e li ringrazio»

TURNOVER – «Non c’è nessuno che io non possa usare. Dobbiamo pensare ad alcune cose che dobbiamo vedere, anche alla freschezza della squadra, penso che questo sia una buona partita per alcuni degli altri giocatori, è un torneo di alto livello ed è una buona occasione per mostrare fiducia nei confronti dei giocatori che partecipano a queste partite. Penso che se puntassimo sui giocatori solo in determinate partite, non ne scopriremmo abbastanza e loro non scoprirebbero al massimo le loro capacità tattiche»