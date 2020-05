Spadafora contro Lotito e la Lazio: «Regole non rispettate in allenamento»

Il Ministro dello Sport Spadafora bacchetta la Lazio e il presidente Lotito dopo la ripresa degli allenamenti dei club di Serie A

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Rete4, Vincenzo Spadafora, nel parlare delle modalità di ripresa degli allenamenti, ha criticato Claudio Lotito e la Lazio per il mancato rispetto delle regole previste per le sedute di lavoro dei calciatori.

«Ieri abbiamo visto le immagini del solito presidente che ha fatto allenare la squadra insieme senza rispettare le regole. Se gli allenamenti non possono ricominciare come previsto ne riparliamo. Se tutto questo va in successione non vedo perché non si possa ripartire».