Dani Olmo, fantasista della Spagna, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Euro 2020 contro la Croazia. Le sue dichiarazioni.

«Preferiamo sempre giocare in casa davanti ai nostri tifosi. Il campo non è mai stato un alibi. Era lo stesso per tutte le squadre. Nell’ultima partita abbiamo saputo vincere e bene, ora pensiamo alla partita contro la Croazia per passare il turno».