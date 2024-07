Spagna Francia: a EURO 2024 c’è stata la MUTAZIONE GENETICA della ROJA. De La Fuente vs Deschamps: è la prova della verità

Stasera andrà in scena la prima delle due semifinali di Euro 2024: la Spagna di De La Fuente sfiderà la Francia di Deschamps

Il Corriere della Sera ha oggi proposto la seguente lettura della semifinale di stasera: «La favorita della vigilia contro la migliore del torneo: Spagna-Francia che stasera a Monaco di Baviera mette in palio un posto nella finale dell’Europeo è (anche) la storia di un clamoroso scambio di ruoli, con la Roja che in tre settimane e mezza ha saputo ribaltare i pronostici di partenza, vincendo cinque partite su cinque e mostrando il fùtbol migliore. In caso di passaggio del turno, sarebbe già nella storia: nessuno ha mai vinto sei partite in un singolo Europeo.

De La Fuente, a ben vedere, è l’unico realmente soddisfatto dei quattro Ct rimasti in corsa. Deschamps ha finora proposto una nazionale povera di picchi tecnici, tanto che la battuta che circola presso i giornalisti francesi è che stasera l’impresa riuscirà «vincendo 0-0», tenendo conto che Mbappé e compagni non ne vogliono proprio sapere di segnare su azione. Southgate ha un’Inghilterra sfibrata, incapace finora di vincere una delle gare a eliminazione diretta nei 90 minuti e non sempre la borraccia (di Pickford) potrà funzionare da oggetto magico. Quanto all’Olanda, è vero che è l’unica delle 4 semifinaliste ad avere passato i turni senza ricorrere a supplementari o rigori, però non è mai riuscita a offrire una sensazione di vera compiutezza (anche perché a centrocampo mancano Koopmeiners, De Jong e De Roon, non proprio poco).

Cosa ha colpito di più della Roja è quella che con un po’ di superficialità si potrebbe definire la mutazione genetica: addio (o arrivederci) al tiki-taka, più concretezza e bellezza, tanto da lasciar supporre che – comunque vada stasera – ci sia un gruppo di giocatori in grado di presentarsi come i grandi favoriti d’Europa per il Mondiale del 2026. Un dato lo fa capire, raccolto da Opta: la Spagna ha registrato un possesso palla inferiore a quello degli avversari in due delle sue cinque partite a EURO2024 (48% vs Germania, 47% vs Croazia), più volte di quanto avesse fatto in 44 partite nei principali tornei nel periodo che va dal Mondiale 2006 a quello 2022 (era successo solo nella finale di EURO 2008 vs Germania, con il 46%). Se li rileggete con attenzione, dentro questi numeri c’è stata una trasformazione del calcio contemporaneo che ha colpito tutti. E si faccia attenzione a una cosa: nelle 3 circostanze tra oggi e ieri in cui ha lasciato palla agli altri, ha portato a termine la gara passando in vantaggio e riuscendo a vincere (anche se il mani di Cucurella…).