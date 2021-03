Spagna, i convocati di Luis Enrique: ci sono Morata e Fabian Ruiz

Luis Enrique ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per le sfide contro Grecia, Georgia e Kosovo. C’è Morata

Luis Enrique, ct della Spagna, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per le sfide contro Grecia, Georgia e Kosovo. Sfide valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022.

PORTIERI: De Gea, Unai, Sanchez.

DIFENSORI: Porro, Eric Garcia, Ramos, Llorente, Martinez, Alba, Gayà.

CENTROCAMPISTI: Busquets, Rodri, Thiago, Pedri, M. Llorente, Canales, Koke, Fabian Ruiz.

ATTACCANTI: Gerard Moreno, Ferran Torres, Oyarzabal, Morata, Bryan Gil, Olmo