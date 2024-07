Spagna-Inghilterra: pronto alla finale? Metti alla prova il tuo inglese con questo quiz

Domenica si gioca la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra e la nazionale dei Tre Leoni, dopo la finale scorsa persa con l’Italia, questa volta non arriva da favorita. La squadra di Southgate, al netto del grande talento a disposizione, ha faticato in tutte le partite, con un gioco poco brillante e affidandosi solo a sprazzi estemporanei di talento. Ma se vincono… sei pronto a sentire i vari Lineker, Ferdinand, Carragher ecc. ecc. parlare di questo Europeo fino al 2075? Anzi, sei in grado di sentirli e capire cosa dicono? Mettiamo alla prova il tuo inglese con questo quiz

1: Quali di queste squadre inglesi ha vinto la Champions League

A) West Ham

B) Aston Villa

C) Everton

2: Quali di questi non è un false friend?

A) Actually

B) Terrific

C) Solid

3: Chi ha fatto più gol con la maglia della nazionale?

A) Frank Lampard

B) Steven Gerrard

C) David Beckham

4: Quale di questi usi del genitivo sassone è sbagliato?

A) Harry Kane foot’s tip is outside

B) Mate, have you seen Watkins’ gol?

C) Southgate’s gameplay is such a joke

5: L’Inghilterra ha avuto solo due Ct stranieri: uno è Fabio Capello, di che nazionalità era l’altro?

A) Scozzese

B) Svedese

C) Olandese

6: Pur condividendo la lingua, ci sono alcuni vocaboli tipici inglesi e alcuni tipici americani. Quale di questi è inglese?

A) French Fries

B) Tube

C) Sweater

7: In quale squadra ha giocato gran parte della sua carriera Alf Ramsey, commissario tecnico dell’Inghilterra campione del mondo nel 1966?

A) Arsenal

B) Chelsea

C) Tottenham

8: Incredibile ma vero, la parola Soccer è di origine inglese. Deriva da un modo tipico degli studenti di Oxford e Cambridge di accorciare dei termini mettendoci un -er alla fine. Soccer era il diminutivo di cosa?

A) Relation Football

B) Organization Football

C) Association Football

9: Di che nazionalità era Tofiq Bahramov, il guardalinee che convalidò il gol fantasma di Hurst nella finale del 1966?

A) Azerbaigian

B) Armenia

C) Georgia

10: Quale di questi termini usati per chiamare l’allenatore è stato inventato da William Shakespeare?

A) Coach

B) Manager

C) Gaffer

RISPOSTE

1b, 2c, 3a, 4a, 5b, 6b, 7c, 8c, 9a, 10b

Da 0 a 3 risposte esatte sei L’ONDHON

Guarda, capisco anche il tuo punto di vista: se loro non vogliono imparare le altre lingue, perchè tutti dobbiamo imparare la loro? Però conoscere un’altra lingua ti arricchisce, ti permette di andare a vedere una partita in Premier e saper fare tutti i loro cori!

Da 4 a 6 risposte esatte sei FIRST REACTION, SHOCK (BECAUSE)

La grammatica non è nemmeno tanto male, ma la pronuncia figlio mio… Metti caso che incontri un inglese che, dall’alto di un unico torneo vinto, comincia a gridarti ‘it’s coming home’ e tu vuoi blastarlo come fa Mentana su Twitter… come fai a essere credibile con quell’accento?

Da 7 a 9 risposte esatte sei BBC ENGLISH

Perfetto, sia nella grammatica, che nello stile: sei chiaro ed elegante, perfetto come nuovo ct in caso di addio di Southgate… e allora cosa può esserci di più?

Con 10 risposte esatte sei IT’S COMING HOME!

«It’s coming home, mate! Let’s go fuckin’ mental, I know the gaffer’s a wanker, but come on bruv, it’s coming home!». Se sei in grado di rispondo ad uno scouser o un cockney che ti dice questa cosa dopo almeno mezza dozzina di birre, sei veramente pronto per scendere anche in campo come terzino sinistro dei Tre Leoni (che se ci volevano mettere Saka anche tu sei una valida opzione).