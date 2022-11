Spagna, la doppia vita di Joaquin: calciatore di giorno, star tv la sera

La bandiera del Betis Siviglia è campione d’ascolti in Spagna con il programma “Joaquin el novato”, con picchi di share del 30%

Bandiera del Betis di giorno, rivelazione della tv la sera. Ecco la nuova doppia vita di Joaquin, recordman di presenze nella Liga.

Il calciatore infatti sta avendo un grande successo in tv con il programma “Joaquin el novato”, tradotto come principiante. Una via di mezzo tra fiction e intrattenimento, nel quale deve imparare da zero un mestiere da altre celebrità come lui, attori, cantanti, comici, giornalisti, designer.