Spagna, Morata confessa: «Il gol alla Croazia? Me lo ha ispirato Chiesa»

L’attaccante della Spagna Alvaro Morata ha parlato della rete segnata alla Croazia, svelando un retroscena

Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di El Larguero.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24

GOL ALLA CROAZIA – «Ho visto il gol, me lo ha mandato mia moglie. Sapevo che avrei avuto un secondo e mezzo o due per tirare e ha funzionato bene. Ho parlato con Chiesa del suo grande gol e mi è rimasto in testa. Appena ho segnato sono riuscito a rompere un vetro, ma è entrato dentro».

FISCHI – «Dopo quello che hai vissuto nell’ultimo anno, ti rendi conto di essere fragile e vedi che ci sono persone senza sensibilità capaci di insultare una donna o dei bambini. Speriamo che a loro non succeda. Abbiamo avuto momenti bui con una pandemia globale e puoi ottenere cose molto belle. Ci sono cose che non si possono fare. Non voglio dargli più importanza perché ci sono persone che mi hanno supportato molto. Alla fine ero una persona che soffriva. Nonostante stia bene, c’è una parte dentro di te che soffre. Ho avuto già abbastanza momenti complicati, ma la famiglia è la famiglia, e anche i miei genitori sono sopraffatti».