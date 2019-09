Spagna, Moreno: «Se Luis Enrique torna, mi farò da parte»

Robert Moreno, CT della Spagna, ha parlato in conferenza stampa del collega e amico Luis Enrique, straziato dalla morte della figlia

Hector Moreno apre le porte al ritorno alla guida della Spagna di Luis Enrique. Il tecnico aveva lasciato l’incarico a causa della grave malattia che ha colpito la figlia, morta negli scorsi giorni.

Ecco le dichiarazioni di Moreno in conferenza: «Per me Luis Enrique è un amico, e l’amicizia è la cosa più importante che ci sia. Se più avanti Luis vorrà ritornare in panchina, qui o altrove, io sarò felicissimo di farmi da parte per ricominciare a lavorare con lui».