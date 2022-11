Spagna, Unai Simon: «Poche squadre al mondo possono essere paragonate a noi in termini di gioco»

Unai Simon, portiere della Spagna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Giappone

PAROLE – «Poche squadre al mondo possono essere paragonate a noi in termini di gioco. Il Giappone è una squadra molto laboriosa che si riposiziona molto rapidamente in campo quando necessario. Sono un giocatore giovane, posso imparare e crescere, devo superare i mie limiti. Non so se questo sia il momento più bello della mia carriera, ma quello che posso dire è che ho molta fiducia in me stesso».