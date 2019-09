Spal, allenamento differenziato per Sala. Rientra Floccari

Jacopo Sala, nuovo arrivato in casa Spal, non si è ancora allenato con il gruppo. Rientro invece per Sergio Floccari

Jacopo Sala ci sarà nel prossimo match? Il jolly difensivo acquistato dalla Spal ha svolto ieri un allenamento differenziato. Allenamento a parte dunque per il giocatore arrivato dalla Samp che punta a ritrovare la migliore condizione.

Secondo Tuttomercatoweb, Floccari, che non aveva partecipato alla partitella di sabato scorso con la Primavera, si è allenato in gruppo così come i nazionali Cionek e Reca.