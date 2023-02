Spal, De Rossi verso l’esonero. Pronto Oddo per sostituirlo

Daniele De Rossi potrebbe essere esonerato dalla panchina della Spal nelle prossime ore. Al suo posto pronto Oddo

Da un ex romanista a un ex laziale. Daniele De Rossi, infatti, potrebbe essere esonerato dalla panchina della Spal nelle prossime ore e al suo posto sarebbe pronto Massimo Oddo, reduce dall’esperienza al Padova in Serie C.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista paga una serie di risultati negativi come le 3 sconfitte consecutive l’ultima delle quali sabato 2-1 a Venezia.