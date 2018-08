Spal-Parma gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 2ª giornata di Serie A – VIDEO

La prima protagonista di un grande esordio, con una bella vittoria a Bologna firmata Jasmin Kurtic, la seconda beffata nella ripresa dall’Udinese, ma comunque reduce da un pareggio che fa ben sperare. Spal-Parma è un derby emiliano dal forte profumo di salvezza. Si sfidano due tecnici che hanno fatto la gavetta in questi anni: Semplici da una parte, D’Aversa dall’altra. Su Calcio News 24 segui i gol, gli highlights e la sintesi del match del Mazza.

SINTESI PRIMO TEMPO – Partita che per ora sembra essere bloccata sullo 0-0. Bel primo quarto d’ora da parte degli uomini di D’Aversa, ma pian piano la Spal, alzando il baricentro, ha creato diverse occasioni grazie ai continui cross dalla destra di Lazzari e alla buona prova di Kurtic. Male per ora la prova degli attaccanti delle due squadre: Antenucci per la Spal, e Inglese per il Parma.