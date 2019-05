Spal, possibile chance per Gomis nelle ultime gare

Il portiere della Spal dopo l’arrivo di Viviano non ha più trovato spazio ma adesso Semplici medita di dargli qualche possibilità

Alfred Gomis può tornare a difendere i pali della Spal. Il portiere non ha più trovato spazio dopo l’arrivo di Viviano ma nelle ultime uscite della stagione Semplici potrebbe dargli di nuovo fiducia. Complice anche un piccolo problema dell’ex Samp, Gomis potrebbe tornare protagonista come affermato in conferenza dall’allenatore. «Viviano sta discretamente, ha qualche problematica, ma niente di particolare. Gomis può essere trovi spazio nelle ultime partite, vediamo, se merita una possibilità», queste le parole di Semplici che lascia aperto il ballottaggio. Se non da subito contro il Chievo dunque, Gomis si candida per chiudere la stagione con qualche presenza in più.