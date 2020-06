Spal, ancora cambiamenti interni al club: dopo Semplici via anche Vaganti, ecco chi prenderà il suo posto

Continuano i cambiamenti in casa Spal. Il patron Mattioli ha infatti deciso di mettere in atto una rivoluzione all’interno del club. Quindi via Vagnati e il profilo scelto come suo successore è quello di Samuel Zamuner.

La firma è attesa nelle prossime ore, Zamuner è stato uno dei pilastri della Spal nella stagione 1991/92.