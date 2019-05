Spalletti si congeda con la qualificazione alla Champions League e con un’ultima stoccata: «Inter, dovresti imparare dalla Juve»

Gli ultimi 90′ sulla panchina dell’Inter. Quelli che ieri sera, a San Siro, Luciano Spalletti ha vissuto contro l’Empoli con il cuore in gola. Per una qualificazione alla prossima Champions League arrivata proprio in extremis. E al termine di un rapporto tra tecnico e club che, negli ultimi mesi, si è trascinato tra malumori e qualche stoccata a mezzo stampa.

L’ultima della serie, appunto, ieri sera. Dopo il triplice fischio finale celebrato sulla stagione. «Alla Juve hanno messo in discussione Allegri dopo la sconfitta contro l’Ajax e, la sera stessa, Agnelli è subito andato davanti alle telecamere a confermare che la guida tecnica non sarebbe cambiata – le parole di Spalletti -. Per poi cambiare, ma dopo. Da quei comportamenti l’Inter dovrebbe imparare». Et voilà, il dardo avvelenato è servito. L’ultimo, peò, con ogni probabilità.