Luciano Spalletti verso la riconferma sulla panchina dell’Inter nelle prossime settimane: poche le alternative per i nerazzurri al momento, resta in gioco solo Antonio Conte

Non è ancora scontata, ma di sicuro molto più vicina la riconferma di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter anche per la prossima stagione: come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport sono ben poche ormai le possibilità di un ribaltone in casa nerazzurra. Di certo una decisione definitiva non verrà presa in settimana, ma soltanto a risultato acquisito: subito dopo la conquista aritmetica della qualificazione alla Champions League (questione ormai di pochissimo) è previsto un vertice tra la società ed il tecnico toscano per pianificare il futuro. Verrà chiesto conto a Spalletti probabilmente di quanto accaduto non soltanto sul piano sportivo, ma anche e soprattutto sul piano della gestione dello spogliatoio, con la ben nota vicenda di Mauro Icardi a tenere ancora banco. L’ex romanista, dal canto suo, darà una opinione in merito.

L’Inter dovrebbe comunque dare ancora fiducia a Spalletti, che ha un contratto ancora valido fino al 2021 ed il cui esonero costerebbe ai nerazzurri la bellezza di 25 milioni di euro lordi. Anche perché, riportano le cronache, all’orizzonte non sembrano esserci molte altre alternative: José Mourinho, che vanta ancora sponsor forti a Milano, non viene ritenuto un profilo adatto all’attuale momento storico della squadra, ancora in fase di ricostruzione. Resta soltanto l’ipotesi Antonio Conte: l’ex tecnico del Chelsea, vicinissimo alla Roma, viene comunque considerato un profilo molto vicino a Beppe Marotta e per questo non può dirsi ancora del tutto fuori da giochi.