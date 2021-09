Spalletti striglia Osimhen: «Hai sbagliato, non fare la vittima». Il retroscena

La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena con protagonista Spalletti riguardo la squalifica comminata a Osimhen

Dopo la sosta per le nazionali il Napoli è atteso dall’incrocio da brividi contro la Juve al Maradona. Allo stato attuale delle cose dovrà affrontare la squadra di Allegri senza Osimhen, visto che il nigeriano è stato squalificato per due giornate dopo l’espulsione contro il Venezia. Il club partenopeo è fiducioso nell’esito del ricorso e aspetta impaziente.

La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena riguardo alla squalifica dell’attaccante. Spalletti, dando un segnale importante all’ambiente, ha detto chiaro al ragazzo che ha sbagliato, senza vittimismi. Poi fra uno schiaffo e una manata per divincolarsi c’è differenza: non pareva ci fosse violenza in quel gesto. E infatti il Napoli confida nel ricorso in appello di martedì, per dimezzare le due giornate di squalifica e poter avere il nigeriano, che dovrebbe rientrare già nella serata di mercoledì dall’Africa.