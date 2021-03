Lo Spezia ha comunicato che Nahuel Estevez è risultato positivo al Covid-19

Dopo Ivan Provedel e due membri dello staff, c’è un nuovo positivo al Covid-19 in casa Spezia. Si tratta di Nehuel Estevez, come comunicato dalla società ligure in una nota ufficiale.

«Lo Spezia Calcio comunica che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuel Estevez è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo».