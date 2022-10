Spezia, Dragowski: «Quando ho saputo della possibilità di venire qui non ci ho pensato due volte»

Il portiere dello Spezia ha speso parole d’amore verso il suo nuovo club ligure e circa la possibilità di salvezza

Bartlomiej Dragowski, portiere dello Spezia, ha parlato ai microfoni del Secolo XIX, di vari argomenti, tra cui la sua avventura nel club ligure e nel campionato in corso. Di seguito riportiamo le sue parole.

LE PAROLE – «Quando ho saputo della possibilità Spezia non ci ho pensato due volte”. Per via del Mondiale? Fondamentale avere visibilità per essere presi in considerazione, spero di esserci ma non mi illudo di poter giocare. Il numero uno indiscusso è Szczesny. Spero di raggiungere la salvezza prima possibile ma tutto passa dal campo. Iniziando da domenica prossima».