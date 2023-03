Spezia, Esposito: «Grato all’Inter, ma questo è il posto giusto»

Le parole di Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia, sulla scelta di trasferirsi nel club ligure. I dettagli

Salvatore Esposito ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo ambientamento allo Spezia.

PAROLE – «Inter? Ho dei bellissimi ricordi. Crescere nel settore giovanile più importante d’Italia ti regala grandi soddisfazioni: ho vinto lo scudetto con i Giovanissimi e gli Allievi, ho incontrato persone che mi hanno dato tanto anche a livello umano come il direttore Samaden, mister Zanchetta e mister Cauet. Sarò sempre grato all’Inter come famiglia Esposito, ci ha regalato emozioni uniche e irripetibili come gli esordi in Champions e in Serie A di Sebastiano. Lo Spezia? Dopo una chiacchierata col direttore ho scelto Spezia con entusiasmo. È il posto giusto per un nuovo step: c’è tutto per crescere e migliorare, voglio dimostrare il mio valore anche in A».