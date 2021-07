Non si sblocca la trattativa che potrebbe portare Davide Frattesi allo Spezia: il centrocampista sta convincendo Dionisi e potrebbe rimanere al Sassuolo

La trattativa che potrebbe portare Davide Frattesi allo Spezia è bloccata. Lo riporta Sky Sport, che spiega il Sassuolo ha bloccato al momento la sua partenza.

In ritiro con i neroverdi Alessio Dionisi sta apprezzando le sue qualità ed è contento del suo rendimento. Per questo motivo, ora non è da escludere la permanenza in neroverde del classe ’99 che potrebbe non essere più in uscita.