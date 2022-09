Spezia, Gotti: «Rigore per noi? Spero ci sia coerenza in futuro»

Le parole di Luca Gotti dopo la sconfitta dello Spezia al San Paolo: «Perdere all’ultimo minuto lascia sempre l’amaro in bocca»

Luca Gotti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dello Spezia con il Napoli, arrivata nel finale con il gol di Raspadori. Di seguito le sue parole.

AMAREZZA – «Ci abbiamo provato. Nell’azione del gol un Reca infortunato non è riuscito ad arrivarci. Quando le partite vengono decise in negativo negli ultimi minuti, l’amaro in occa è sempre maggiore».

COSA É MANCATO – «Il Napoli è una grande squadra e ci sono momenti in cui ti mette in grande difficoltà. Ci è mancata lucidità anche per via del caldo, ma abbiamo provato a creare le nostre occasioni».

FIDUCIA – «Siamo alla sesta partita, dobbiamo crearci una mentalità di questo tipo. Oggi c’era un risultato fino all’88’ e c’era anche un episodio dubbio nell’area del Napoli. Domenica scorsa ci hanno detto che, su un episodio simile capitato su Agudelo, lo scorso anno sarebbe stato rigore. Nel corso del campionato vedremo se ci sarà coerenza su questi episodi».

ATTEGGIAMENTO – «Rispetto ai ragazzi, sono molto contento per l’atteggiamento mostrato».