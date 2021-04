Spezia, Italiano: «Abbiamo commesso troppi errori, ora testa all’Inter»

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta sul campo del Bologna. Le sue parole

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta sul campo del Bologna. Le sue parole

APPROCCIO – «La squadra a 30 giorni dalla fine del campionato deve solo cercare di non affrontare partite con questo atteggiamento. Abbiamo regalato due gol. Mancano sette giornate, dobbiamo essere diversi. Troppi errori».

ERRORI TECNICI – «Abbiamo avuto situazioni in cui saremmo potuti arrivare in rea di rigore ma sotto il profilo qualitativo non siamo stati all’altezza. Potevamo evitare un passivo del genere. Dobbiamo archiviare immediatamente ma la squadra sta bene sul piano mentale».

INTER – «Dobbiamo preparare al meglio tutte le alternative. In questo momento l’unica cosa che conta è sbagliare il meno possibile».