Spezia, Italiano: «Non dobbiamo mai perdere entusiasmo. Sul rigore…»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa. Le sue parole

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa. Le sue parole.

MATCH – «Questa partita è una partita che come succede nell’ultimo periodo siamo noi a farla dal primo all’ultimo minuto, ma con due grosse ingenuità non abbiamo portato a casa punti e abbiamo consegnato la partita all’avversario, che penso abbia ottenuto il massimo con poco. Mi dispiace tantissimo perché tutto ciò che creiamo e proponiamo non ci sta portando risultati, dobbiamo trovare al più presto la soluzione. Non dobbiamo mai perdere entusiasmo, in questi momenti qua, una squadra che deve salvarsi anche all’ultima giornata, se lo perdiamo fa male sia durante la partita che in futuro».

RIGORE – «Sono convinto che lì ci sia tanto mestiere da calciatore esperto di Behrami. Io avevo capito che nel momento in cui l’arbitro prende la decisione a due-tre metri dal fallo quella era la decisione e non andava più rivista. Ma mi sa che ho capito male io, sono tutte situazioni che il VAR può mettere a posto e rivedendolo penso ci siano tantissimi dubbi. L’errore lo abbiamo commesso prima, abbiamo perso la palla e siamo stati puniti».