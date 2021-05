Spezia, Nzola: «Sono tornato l’attaccante di inizio anno, sapevo che sarebbe successo»

M’Bala Nzola ha parlato ai microfoni de La Nazione ripercorrendo la stagione con lo Spezia: le sue parole

M’Bala Nzola ha parlato ai microfoni de La Nazione ripercorrendo la stagione vissuta con la maglia dello Spezia.

RISCATTO – «Sono tornato l’attaccante di inizio anno e sapevo che sarebbe successo. Forse mi serviva un po’ di fortuna. Ho già attraversato momenti bui, ma non ho mai pensato di aver fallito».

AMBIENTE SPEZIA – «L’ambiente perfetto. L’infortunio a gennaio ha reso le cose un po’ più difficili, e mi dispiace. Ma sono felice per i due gol al Torino, era importante dare un contributo a questa stagione incredibile. Che bello, ripensare al giorno dell’esordio in A: ero calmo, sembrava una partita tra amici. Invece era l’inizio del mio sogno. Mio padre mi ha telefonato: ‘Bravo, ma ora svegliati: resta coi piedi per terra. Lavora».