Spezia, Provedel: «Ci danno per spacciati. Non abbiamo paura»

Ivan Provedel, portiere dello Spezia, ha parlato al termine del match perso contro la Fiorentina.

«Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, adeguandoci al loro ritmo. Loro hanno sfruttato le occasioni create mentre noi no. Il risultato è largo ma non rispecchia la differenza fra le squadre vista in campo. Ci dobbiamo fare delle domande per crescere e continuare a lavorare senza perdere certezze. La continuità di rendimento è difficile perché è indice di maturità. Stiamo migliorando molto ma dobbiamo continuare a lavorare. Anche un punto a Firenze sarebbe stato buono, adesso dobbiamo solo pensare a continuare a crescere. Non abbiamo paura, lavoriamo tanto preparandoci al meglio. Sulla carta ci danno tutti per spacciati e questo per noi è un motivo in più per dare tutto. Abbiamo una classifica discreta ma abbiamo anche buttato via dei punti come nella gara di oggi».