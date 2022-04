Spezia: vista sulla salvezza e attesa per il ricorso al TAS per il mercato

Lo Spezia affronta questa ultima frazione di campionato puntando alla salvezza e con la testa al TAS di Losanna per sbloccare il mercato

Lo Spezia si prepara ad un finale di campionato che li vede in vantaggio sulle altre concorrenti per la salvezza. Con 33 punti in tasca alla squadra di Thiago Motta basterebbe una vittoria ed un pareggio per arrivare a 37 punti e garantirsi la permanenza in Serie A ai danni di Venezia e Genoa. Tra le squadre che dovranno affrontare, i liguri dovranno fare attenzione alla Lazio e Atalanta in lotta per un posto in Europa e al Napoli, ma avranno anche gare più semplici contro Torino e Udinese, squadre che non hanno molto più da chiedere al campionato.

Il TAS di Losanna per sbloccare il mercato

Con la salvezza non ancora matematicamente in tasca allora la società spezzina si potrà concentrare sul ricorso al TAS di Losanna contro la FIFA per sbloccare il mercato. Dopo la prima di quattro sessioni di calciomercato bloccata, la squadra di Thiago Motta spera di poter vedere il verdetto ribaltato. In caso di ricorso accolto dal TAS, il club potrà valutare il futuro di molti dei suoi giocatori in prestito, come Manaj, Elric e Agudelo. Non solo prestiti, ma anche cessioni: tra i potenziali partenti ci sono infatti Provedel, che interessa a Fiorentina e Lazio, Bastoni, su cui c’è il Napoli e Maggiore, il giovane capitano dello Spezia, sul taccuino di Inter, Atalanta e Fiorentina. Per tutti e tre si tratterebbe di un salto in avanti per la propria carriera, ma solo alla condizione per lo Spezia di poterli rimpiazzare.