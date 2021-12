Allo stadio Picco, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Spezia e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Picco, Spezia e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Spezia Sassuolo 1-0 MOVIOLA

1‘ Inizia il match

3′ TRAVERSA SASSUOLO – Subito Berardi pericolosissimo. Punizione bassa dal vertice destro dell’area di rigore, Provedel si salva con l’aiuto del montante.

4′ Subito due gialli per i padroni di casa: Reca e Maggiore

11′ OCCASIONE SASSUOLO – Break di Frattesi che allarga per Defrel: l’assist del francese è sciupato da Berardi che calcia alle stelle dal dischetto

16′ Nzola scatta in profondità e assiste Kovalenko che segna, ma il bomber era partito in leggero fuorigioco.

25′ Ancora Nzola protagonista. L’attaccante calcia con il mancino da buona posizione ma trova un corner. Nulla di fatto dalla bandierina.

31′ TRAVERSA SASSUOLO – Seconda traversa dei neroverdi. Gran tiro dal limite di Scamacca e palla sulla traversa a Provedel battuto.

35′ GOL SPEZIA – I padroni di casa passano in vantaggio. Azione sulla sinistra con Reca: palla sul secondo palo e deviazione sotto porta di Manaj.

39′ OCCASIONE SPEZIA – Manaj punta e salta nettamente Ayhan. L’attaccante ex Barça poi va al tiro in porta da ottima posizione ma Consigli si supera e gli dice di no.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Spezia Sassuolo 1-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 35′ Manaj (Sp)

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Manaj, Nzola. Allenatore: Thiago Motta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Scamacca, Defrel yima. Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Maresca

NOTE: AMMONITI: Reca, Maggiore, Sala (Sp)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A