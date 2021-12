Spezia, Thiago Motta verso l’esonero: già contattato il sostituto

Lo Spezia sarebbe pronto a esonerare Thiago Motta. Il club ligure avrebbe già pronto il sostituto in panchina

Nonostante l’impreso del Maradona contro il Napoli, il futuro allo Spezia di Thiago Motta pare ormai segnato. Il rapporto col d.s. Pecini è ai minimi storici e l’esonero è a un passo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club ligure avrebbe già avviato i contatti con Marco Giampaolo; allenatore in pole position per sostituire in panchina Thiago Motta.