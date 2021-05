Luca Vignali, difensore dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Napoli. Le sue parole verso la Sampdoria

SCONFITTA – «Il Napoli è una delle migliori squadre del nostro campionato e oggi lo ha dimostrato, è vero che la responsabilità è anche nostra, perché con le grandi finora avevamo sempre fatto bene, oggi qualcosa è mancato, non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco. Subito il primo gol non abbiamo fatto in tempo a tornare in partita che ne abbiamo subito un altro; dopo il secondo ci siamo forse demoralizzati e abbiamo subito la loro pressione. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, poi loro hanno giocatori di grande qualità e quindi è stato tutto più difficile poter rialzare la testa».

SAMPDORIA – «Mercoledì ci aspetta una sfida fondamentale, la lotta salvezza è molto serrata e a noi non resta che provare a fare più punti possibile, continuando sempre a essere noi stessi, preservando la nostra identità, come sempre abbiamo fatto finora. Rimbocchiamoci le maniche e pensiamo a lavorare».