Spinelli: «Salta la cessione del Livorno? Sono sconvolto»

Aldo Spinelli ha commentato la trattativa sfumata con l’imprenditore Majd Yousif per la cessione del Livorno

Aldo Spinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla mancata cessione del Livorno all’imprenditore Majd Yousif a seguito delle perquisizioni delle autorità olandesi nella sede della sua azienda: «Sono davvero sconvolto. Salta tutto? Dopo tre mesi di lavoro, temo proprio di sì. Sono sconvolto».

«Aspettiamo notizie più precise domani, ma la trattativa verrà sicuramente interrotta. Abbiamo perso tre mesi per trovare qualcuno. Possibilità di rimanere? Sinceramente, vi dico di no. Noi non possiamo più continuare», ha concluso Spinelli.