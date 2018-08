Lo sponsor ti fa ricca: Juve ancora in vetta con la sua Jeep

La classifica dei main sponsor sulle maglie di Serie A: abbuffata per sei squadre, al resto le briciole. Domina la Juventus, dietro ancora la sorpresa Sassuolo, poi Napoli e Milan

Chi ci guadagna dalle sponsorizzazioni? O – per dirla ancora meglio – chi ci guadagna di più? Sicuramente poche squadre. Di fatto, in Serie A, soltanto sei club detengono l’80% in totale dell’ammontare complessivo degli introiti di tutte le sponsorizzazioni: significa che soltanto poche squadre nel nostro campionato incassano bene (circa 100 milioni di euro in totale), mentre tutte le altre devono accontentarsi di pochissimo (le restanti quattordici squadre si spartiscono appena 25 milioni di euro, ovvero un quinto del totale di tutti gli sponsor sulle maglie). A dominare la classifica, pure quest’anno, la Juventus, che dal suo main sponsor – Jeep – incassa quasi 27 milioni di euro lei da sola. Soldi che arrivano tecnicamente da un’azienda esterna, anche se Jeep – come ben noto – è una delle controllate della famiglia Agnelli.

Discorso molto simile per il Sassuolo, anche quest’anno – a sorpresa – secondo nella classifica degli sponsor su maglia dietro ai bianconeri: con Mapei, azienda del proprietario della squadra Giorgio Squinzi, i neroverdi incassano 18 milioni. Al terzo posto il Napoli, che da Acqua Lete incassa 15 milioni, più o meno come il Milan, che con la compagnia aerea araba Fly Emirates percepisce lo stesso compenso. Seguono quindi nella top six dei main sponsor la Roma (Qatar Airways) con 14 milioni e l’Inter con Pirelli (pure quest’anno presente anche nel retromaglia col marchio Driver) con quasi 11 milioni di euro. Da includere poi nel computo anche gli altri sponsor su maglia, ovvero quelli che non possono definirsi come “main”, ma che in genere – ma non sempre – appaiono sotto ai numeri di spalle (la Juve ha Cygames, la Roma Hyundai, il Napoli Kimbo, ma pure Pasta Garofalo davanti in piccolo sotto allo sponsor principale): insomma, come sempre, qualcuno si arricchisce più di altri. Così è la vita.