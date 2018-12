Sportitalia è un canale televisivo tematico italiano dedicato allo sport: ecco come vedere in streaming la diretta tv

Sportitalia è disponibile in Italia a livello nazionale sulla televisione digitale terrestre ed è visibile sui canali 60 e 153 e sulla televisione digitale satellitare al canale 225. La programmazione e il palinsesto di Sportitalia sono interamente dedicati allo sport e durante il giorno sono trasmessi programmi informativi e competizioni in diretta o in differita su discipline sportive più popolari: calcio, pallacanestro, sport motoristici, rugby, football americano, pallanuoto, pugilato. Completano la programmazione tanti altri sport meno popolari ma dedicati ad un pubblico di nicchia, come il golf, il tennis o il ciclismo.

Le trasmissioni iniziano il 6 febbraio 2004 e dal 2014 Sportitalia è tornata sulla piattaforma satellitare Sky Italia al canale 225. Nel 2017, grazie all’accordo triennale con la Lega Pro per le stagioni 2017-18,2018-19 e 2019-20 Sportitalia acquisisce i diritti per trasmettere in chiaro ogni settimana una partita di Serie C. La web tv di Sportitalia è accessibile in streaming senza alcuna registrazione e permette di seguire in diretta tutti gli aggiornamenti, news e competizioni sportive sul proprio pc o tablet.

Premi Play per avviare la diretta streaming di Sportitalia

LINK UTILI SPORTITALIA

Clicca qui per consultare il palinsesto di Sportitalia : CALENDARIO SPORTITALIA

: Clicca qui per accedere alla pagina Facebook di Sportitalia : SPORTITALIA TV

: Clicca qui per scaricare l’App su Apple : SPORTITALIA APP STORE

: Clicca qui per scaricare l’App su Android: SPORTITALIA ANDROID

PROGRAMMI SPORTITALIA

SI News

Sportitalia Mercato

Aspettando Calciomercato

Calciomercato Live

Lo sai che?

Calcio€Mercato

Calcio Tonight

Speciale Serie B

C piace

Monday Night

SI Motori

Storie

Knock Out

Magazine ACI Sport

On Race Tv

B-Lab

FUNalysis

COPERTURA EVENTI CALCIO