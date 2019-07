Stadio Toro, ecco l’ampliamento ad Alessandria per l’Europa League

Stadio Toro, ecco l’ampliamento al Moccagatta di Alessandria per ospitare l’esordio granata in Europa League

Sarà un esordio in Europa League a beneficio di qualche spettatore in più. Almeno allo stadio, ovvero in quel Moccagatta di Alessandria che ospiterà l’esordio europeo del Toro di Mazzarri data l’inagibilità del Grande Torino.

Un problema legato ai seggiolini con schienale sembrava dover limitare a meno di 4mila posti la capienza dell’impianto per la gara del 25 luglio. Ma i permessi ottenuti da Prefettura di Alessandria e Commissione di Vigilanza dovrebbe permettere l’installazione di nuove sedute a partire da lunedì per arrivare almeno a 6mila posti.