Stankovic: «Il 2-2 ci carica. Sul derby vi dico che l’Inter…»

Stankovic al Corriere dello sport nel giorno della vigilia del sedicesimo di ritorno di Europa League, dopo il 2-2 raccontato così.

ORGOGLIOSO DI TORNARE- «Orgogliosissimo di tornare a Milano. Se mi avessero prospettato uno scenario simile un anno fa, non ci avrei mai creduto, e invece eccoci qua, a giocarci il passaggio del turno in Europa dopo aver vinto il campionato sulla panchina della società in cui sono cresciuto. Sono felice e orgoglioso di ciò che stiamo facendo».

DERBY – «L’Inter ha giocato benissimo e ora, come si dice in Serbia, ha il destino nelle proprie gambe. Nella squadra si vede la mano di Conte, uno duro, tosto e che non molla mai. E’ un grande allenatore, mi piace molto perchè ha migliorato il gruppo. Certi progressi non si ottengono per caso, l’Inter è organizzata, quadrata e sa sempre cosa fare».

