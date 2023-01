STATS – Athletic Bilbao-Real Madrid, gara difficile per Ancelotti

Dopo il rovescio nella finale di Supercoppa patito con il Barcellona e il riscatto in Copa del Rey, dove il Real Madrid è passato dal 2-0 al 2-3 sul campo del Villarreal, i blancos sono chiamati a un impegno complicato con l’Athletic Bilbao

I baschi sono reduci da una sconfitta e da due 0-0-0. Ancelotti non si fida del recente percorso degli avversari e in conferenza ha presentato così il momento e la sfida di domani sera: «Abbiamo tenuto conto di tutto quello che è successo contro il Villarreal. La reazione è stata molto buona, ma ci sono più cose da valutare. Abbiamo giocato un calcio efficace, ma abbiamo anche commesso degli errori. Non c’è tempo per allenarsi, si può solo recuperare e guardare i video per evitare quegli errori e non ripeterli. La partita di domani è molto difficile: l’intensità e le idee saranno importanti».