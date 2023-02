STATS – Ligue 1, il PSG segna troppo per non vincere il titolo

Con 8 punti di vantaggio alla ventiduesima giornata il Psg può già sentirsi campione di Francia per l’ennesima volta?

Con 8 punti di vantaggio alla ventiduesima giornata il Psg può già sentirsi campione di Francia per l’ennesima volta? La risposta è abbastanza scontata: a suo favore vi sono una serie di considerazioni, alcune delle quali si appoggiano anche su dati statistici.

1) Otto punti sono tanti. É vero che lo scorso torneo il margine di sicurezza a questo punto era già in doppia cifra – 11 punti per la precisione -, ma al di là della differenza è proprio la coerenza della situazione che fa pensare che sia impossibile un altro epilogo e persino un altro andamento. Difficile ipotizzare che prima o poi la lotta per il titolo possa riaccendersi. Unica variabile che potrebbe pesare potrebbe essere eventualmente un impegno distraente come la Champions League. A parte che il Psg deve ancora passare gli ottavi con il Bayern, la profondità della rosa è tale da sentirsi assolutamente garantiti.

2) Il cammino recente. Il Psg non sta correndo, semmai è una velocità di crociera quella che sta tenendo. Nelle ultime 5 gare ha ottenuto 10 punti, uno score da vecchia media inglese. In questo lasso di tempo hanno fatto meglio solo due squadre, peraltro senza un filotto completo: il Monaco e il Nizza. Che però non sono in zona pericolo per la squadra della Capitale. La rincorsa del Monaco li ha portati al quarto posto ed è rientrato nella lotta per una candidatura alla prossima Champions; il Nizza è ancora decisamente lontano dall’avvicinare quella quinta posizione che significherebbe la qualificazione alla Conference League, Insomma, stiamo parlando di movimenti in avanti che a Parigi possono tranquillamente osservare con una snobistica alzata di sopracciglio.

3) Il Psg è una macchina da gol. La tabella mostra come Mbappé e compagni siano produttori seriali offensivi con 54 gol. Il Monaco tiene un buon ritmo; Marsiglia, Rennes e Lille sono a una distanza considerevole. Una squadra che segna così tanto è una garanzia. Semmai, a fare notizia, è che Mbappé non sia in questo momento il capocannoniere, scalzato dal ventunenne Balogun. Che è pure un inglese, una specie di affronto e non solo per Parigi…