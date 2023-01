STATS – Napoli: Osimhen, il nuovo attaccante d’area

La doppietta realizzata contro la Juve certifica come Osimhen si sia trasformato in un vero e proprio attaccante d’area

Con la doppietta di Napoli-Juventus, Victor Osimhen allunga tocca quota 12 reti, allunga e va in fuga nella classifica cannonieri, a meno di una pronta risposta di qualcuno (Lautaro Martinez potrebbe essere il candidato). Il voto de La Gazzetta dello Sport è 8,5, a sottolineare una prestazione sopra le righe, nonostante lui ci abbia abituato a exploit tutt’altro che normali: «Un predatore rapidissimo e famelico, basta che muova l’aria per spaventare chi lo marca: primo gol a una grande, aggiunge pure il secondo. E un assist».

Se Osimhen è sempre di più un attaccante letale, è anche perché rispetto al passato tocca molti più palloni in area di rigore, addirittura il 27.9%, un numero importante per un giocatore che ama partire da lontano ed essere servito in profondità. Nel 2021-22 era decisamente sotto questo dato (21,6) e la zona dove entrava maggiormente in azione era la trequarti. Aggiungiamo un altro elemento significativo: lo scorso torneo aveva una media di conclusioni che centravano lo specchio della porta del 33%: anche questo indice oggi è in crescita, attestandosi quasi sul 37%.

Contro la Juve il bomber nigeriano ha colpito entrambe le volte di testa, appoggiando in porta una corta respinta di Szczesny e sfruttando un delizioso cross di Kvaratskheila. Ha ripreso il filo dell’ultima gara prima del Qatar, quando con l’Udinese era stato Elmas a invitarlo con successo al gioco aereo.