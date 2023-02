STATS – Napoli, solo Kvaratskhelia mette d’accordo sinistra e destra

Anche ieri, nel giorno del suo compleanno, Kvaratskhelia ha mostrato per intero tutto il suo talento. Ecco perché

Anche ieri, nel giorno del suo compleanno, Kvaratskhelia ha mostrato per intero tutto il suo talento. É stato lui a stappare Napoli-Cremonese con la rete dell’1-0 e ha stupito per la verve che non accenna a diminuire mai durante la partita. Stiamo parlando di un classe 2001, ogni ipotesi di futuro ad altissimo livello per il georgiano sta acquistando un senso sempre più profondo. La Gazzetta dello Sport si è “limitata” a un 7 in pagella, mentre altre testate lo hanno esaltato ancora di più. Il giudizio, però, è di quelli che ogni genitore vorrebbe vedere ricevere dal proprio figlio e non solo sul campo di calcio: «Come un prestigiatore, nell’azione del gol quasi nasconde la palla prima di piazzarla in rete. Vale sempre il biglietto. Buon compleanno Kvaravaggio e auguri ai tuoi sogni». Come ha dipinto calcio l’attaccante del Napoli, per restare nella metafora pittorica evocata? Intanto, andiamo a scoprire la tavolozza dei suoi movimenti per il campo.

La macchia più calda della heat map certifica cromaticamente in maniera netta la propensione mancina del giocatore. Contro la Cremonese Kvicha ha aggiornato per l’ennesima volta la sua capacità – unica in Italia – di mettere d’accordo sinistra e destra. A sinistra ci abita: il 60% dei palloni che tocca li fa su quella fascia e poco meno della metà vengono trattati nella propria metà campo. A destra, il georgiano invece non ci va mai, né davanti, né dietro, neanche un pallone sfiorato. In compenso possiede un piede che giustifica ampiamente perché Spalletti lo schieri sul versante opposto: meglio che rientri e colpisca, piuttosto che farlo andare sull’out a crossare col piede forte. Così facendo, Kvara ha una percentuale di palloni toccati in area di rigore del 10,8% ed è un numero sufficiente per fare la differenza. Fare di più, del resto, non avrebbe senso perché quello è lo spazio di Victor Osimhen: contro la Cremonese il capocannoniere della Serie A ha fatto passare lì il 38,5 del suo gioco!