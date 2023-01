STATS – Verona, cross di Doig, gol di Depaoli: la combinazione funziona

Contro il Lecce ha dimostrato che la combinazione tra Doig e Depaoli funziona: i due avevano già trovato il gol così a Salerno

Non segna molto il Verona, ma nella gara di sabato contro il Lecce ha messo in scena un’azione che era già successa mesi prima a Salerno. La rete di Depaoli che ha sbloccato la gara contro i salentini ha totalmente sorpreso la difesa e Depaoli ha infilato il portiere poco oltre il dischetto del rigore. In Campania si era verificata una situazione simile, con la differenza che l’assist di Doig era stato leggermente sporcato da una deviazione di Candreva e la prodezza aerea è arrivata in area piccola, a soli 3 metri dalla linea di porta (vedi campo).

Per una squadra priva di un vero e proprio bomber e con il solo Lazovic a quota 3 reti, trovare una combinazione vincente da ripetere potrebbe essere una soluzione importante per rafforzare le speranze di salvezza. Peraltro è interessante constatare come Depaoli abbia una media di duelli aerei vinti del 31%, che si abbassa a 23% nella metà campo avversaria. Ma i cross di Doig – ambito sul mercato da non pochi club – lo sanno mettere in condizione di risultare decisivo…