Steijn svela: «Ecco perché ho lasciato l’Ajax»

Maurice Steijn, ex allenatore dell’Ajax, ha svelato al De Telegraaf i motivi per cui ha lasciato il club olandese nelle scorse settimane.

PAROLE – «Volevo portare all’Ajax Lang, Tagliafico, Dest, Isco, De Vrij, Schouten, Pavlidis e Ziyech. Avremmo dovuto lavorare insieme, io sul campo e lui per gli acquisti, ma ho sempre avuto la sensazione che avesse una giustificazione pronta per non approvare i giocatori che gli chiedevo, mentre i suoi acquisti sembravano essere mossi da interessi economici. Ha indicato che sono stato un overperformer con tutte le mie squadre e che ho avuto le squadre più in forma in Eredivisie negli ultimi dieci anni. Nei miei club precedenti ho lavorato a stretto contatto con il direttore generale e il direttore tecnico. Abbiamo preso tutte le principali decisioni tecniche consultandoci con quei club. Secondo lui, noi come staff non sapevamo come mettere insieme una selezione e non dovevamo interferire con essa. ‘Io sono responsabile della selezione, tu sei responsabile della squadra.’ Per la prima volta ho pensato: non appartengo a questo posto».