Stepinski Hellas Verona, Setti: «Trattativa complicata col Chievo»

Il presidente Setti svela i dettagli sulla trattativa tra Hellas Verona e Chievo per Stepinski: ecco le parole

Il presidente dell‘Hellas Verona Setti svela ai microfoni di Sky Sport i tribolamenti della trattativa con Campedelli del Chievo per Stepinski.

«Stepinski? E’ stata una trattativa complicata. Lo volevamo fortemente. Stipendio? Non so ancora… no scherzo, non voglio dirvelo. E’ il colpo giusto per puntare alla salvezza? Ci mancava un giocatore come lui, speriamo di proseguire bene in Serie A».